Giovane di 30 anni si allontana da Castelpagano, avvistato tra Termoli e Petacciato

Da lunedì 15 marzo Angelo De Matteis, giovane di 30 anni di Castelpagano, paese in provincia di Benevento, si è allontanato da casa e non si hanno più notizie, indossa come da foto un giubbino beige e ha con sé uno zaino grigio e nero. Le sue condizioni di salute destano preoccupazione.

L’ultima volta, ieri, sarebbe stato avvistato sul lungomare tra Termoli e la Marina di Petacciato, ma probabilmente si è spostato con mezzi pubblici in direzione Roma. La famiglia è disperata: chiunque lo avesse avvistato o lo avvistasse può gentilmente darne avviso, chiamando uno dei seguenti numeri: 348.5794409-340.9069619.

La sua foto è stata diffusa anche via social. Angelo ha lasciato il proprio cellulare a casa e sulla costa molisana dovrebbe essere arrivato attraverso mezzi pubblico o semplici passaggi in macchina.