Covid, Montemitro in lutto: muore 72enne

Il Covid miete una nuova vittima. Si è spento Franco Giorgetta, 72 anni di Montemitro, padre di Paola, ragazza con sindrome di Down, campionessa di nuoto con una medaglia d’oro e una di bronzo agli Special Olympics mondiali di Los Angeles 2015, socio stimatissimo dell’Associazione Regionale Down Abruzzo Onlus di Vasto.

“Persona di grandi valori, sempre preparato, propositivo, disponibile, educato, rispettoso, coraggioso, laborioso, aveva profuso – lo ricorda così Giuliano Giammichele, presidente A.R.D.A Onlus di Vasto- un grande impegno per la figlia Paola, senza mai far mancare l’affetto e il sostegno al resto della sua amata famiglia.

Franco era molto attaccato alla grande famiglia dell’ARDA, ai suoi ragazzi e ai rispettivi genitori/familiari. Quando si stava insieme per le varie attività o nei momenti di svago collettivo era particolarmente raggiante e mostrava tutta la sua grande gioia, il suo smisurato affetto per tutti.

L’ARDA perde un carissimo amico e socio, sempre positivamente presente, un punto di riferimento importante, un grande esempio per tutti i genitori dei ragazzi meno fortunati.

Tutti i soci dell’A.R.D.A. increduli, frastornati e commossi si uniscono, con un abbraccio fraterno, al grandissimo dolore di Paola, della signora Laura, di Antonio e Barbara e delle rispettive famiglie per la dipartita del loro amatissimo congiunto Franco.

Anche se la pandemia ci impedisce di partecipare al funerale per dare l’estremo saluto al compianto Franco, Egli sarà sempre nel cuore e nei pensieri di tutte le persone dell’Associazione”.