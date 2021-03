Covid, è il Molise la regione che ha trasferito più pazienti (13) durante la seconda ondata

Quante volte in queste settimane abbiamo sentito o visto un elicottero arrivare e ripartire sulle nostre teste. Ogni volta abbiamo pensato al malato di covid che era a bordo e che veniva trasportato lontano dalla sua regione. Cross sta per ‘Centrale remota operazioni soccorso sanitario’. Ci sono due sedi operative in Italia, una è a Pistoia. Si attiva ogni volta che una regione non riesce a curare sul proprio territorio un paziente. Il direttore della Cross è Piero Paolini che a Telemolise ha spiegato il funzionamento di questa struttura vitale nelle emergenze del nostro paese. La Cross durante la seconda ondata della pandemia ha effettuato il maggior numero di interventi proprio sul Molise, 13 in tutto. I pazienti molisani sono stati trasferiti in ospedali di 5 diverse regioni: Campania, Lazio, Toscana, Emilia Romagna e Puglia.