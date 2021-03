Campobasso: assembramento di giovani in pieno centro, interviene la Polizia. Sanzionati in 10

La Polizia ieri sera è intervenuta in centro a Campobasso, su segnalazione, per un assembramento di giovani. Gli agenti della Volante hanno riscontrato l’effettiva presenza di un gruppo di ragazzi riuniti in una via secondaria del centro cittadino, senza alcun rispetto del distanziamento e violando divieto di uscire dalla propria abitazione se non per un giustificato motivo. Sono stati identificati dieci giovani, che sono stati sanzionati. Uno di loro è minorenne .

“Il comportamento sconsiderato dei ragazzi sanzionati – fanno sapere dalla Questura di Campobasso – si pone in netto contrasto con la necessità di rispetto delle misure previste per il contrasto al diffondersi del virus che in questo territorio quotidianamente miete vittime. Un ruolo fondamentale è sicuramente affidato ai genitori, chiamati a trasmettere ai propri figli l’importanza del rispetto delle regole e del senso civico”.