Calcio, Serie D, non c’è pace nel girone F, quattro rinvii certi domenica

Nel girone F davvero non si riesce a stare tranquilli. Dallo stop del campionato, ricordiamo da inizio novembre al 10 dicembre dello scorso anno, non c’è stata una sola giornata a pieno regime con tutte le gare in programma. Un record probabilmente in tutti i gironi di serie D, appena s’intravede la luce, arrivano puntualmente aggiornamenti negativi. Stop già da una settimana per il Porto Sant’Elpidio, a cui si è aggiunto quello del Notaresco in isolamento fiduciario sino a lunedì 22 marzo, dopo alcuni casi di positività nel gruppo squadra, infine, ieri, anche la Vastese ha dovuto fare i conti da vicino con il covid. Già certi i rinvii per domenica di Porto Sant’Elpidio – Rieti e Notaresco – Montegiorgio, Vastese – Aprilia e Tolentino – Fiuggi. Questi ultimi nonostante il ritorno in campo per le sedute di allenamento contano ancora 4 giocatori positivi, motivo per il quale è stato disposto il rinvio della sfida al Tolentino. Il Pineto dopo oltre un mese di stop, dovrebbe, usiamo il condizionale, tornare in campo nella sfida prevista a Porto Recanati. Gli abruzzesi devono recuperare ben 8 gare, un calendario che si preannuncia senza sosta per la squadra biancoceleste. Detto questo, non trova fondamento la notizia, trapelata su diverse testate, di un possibile stop del campionato per permettere i recuperi. Il campionato si chiuderà ufficialmente il 6 giugno, con i recuperi in programma il mercoledì, come succede ormai da tre mesi a questa parte. Intanto la Lnd ha fissato per mercoledì prossimo due recuperi nel girone F precisamente Recanatese – Tolentino e Olympia Agnonese – Pineto.