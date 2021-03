Calcio, Serie D, molisane regolarmente in campo domenica. Campobasso in casa del Matese. Derby al Di Tella

Molisane al lavoro in vista della 22esima giornata, Campobasso in trasferta a Piedimonte Matese, derby in altissimo Molise tra Vastogirardi e Agnonese. Lupi ospiti dell’Fc Matese, ieri i biancoverdi hanno impattato 2 a 2 contro la Recanatese nel recupero del turno n.14. Un ottimo punto maturato in terra marchigiana, in rimonta in due circostanze, prima con la rete di Felici, poi in pieno recupero, al 94esimo minuto, la marcatura messa a segno da Galesio. Un gol, quest’ultimo, che dimostra il carattere della squadra diretta da mister Urbano e allunga la striscia positiva arrivata a 10 gare consecutive senza sconfitte. Un percorso incredibile, dal 6 gennaio, giorno della sconfitta contro il Notaresco, l’Fc Matese ha ottenuto 22 punti sui 30 a disposizione. La classifica ne ha beneficiato con una risalita netta e decisa, con 3 punti di vantaggio sulla zona play out. Insomma sarà una partita complicata per il Campobasso che ha come obiettivo quello di vincere e allungare in classifica sul Notaresco. La squadra abruzzese non scenderà in campo domenica.

In favore dei lupi l’elemento campo, dopo diverse gare in trasferta giocate ai limiti della praticabilità vedi Montegiorgio, Fiuggi e Tolentino, domenica i rossoblu troveranno il manto sintetico del “Ferrante”, senza dubbio favorevole per sciorinare il gioco rapido e palla a terra, marchio di fabbrica di mister Cudini. Il tecnico rossoblu recupera il capitano Bontà, al rientro dalla squalifica, ma perde Tenkorang, per lui una distorsione al ginocchio, possibile stop di un mese, e deve valutare Fabbriani. Il terzino destro non è al massimo e la sua presenza a Piedimonte Matese è in dubbio, non dovrebbero esserci problemi per Vitali, la caviglia infortunata a Genzano, tormenta il classe 2002 da diverso tempo, il ragazzo è chiamato a stringere i denti per tornare nell’11 iniziale. Sempre out Brenci, il mediano non tornerà in campo prima di 15 giorni.

In altissimo Molise si prepara il derby. Da un lato il Vastogirardi, reduce dal pareggio interno contro il Tolentino e pronto a chiudere definitivamente il discorso salvezza, dall’altro l’Olympia Agnonese, reduce da due settimane di allenamento senza gare giocate, una condizione che non si verificava da tempo immemore. In casa gialloblu mister Prosperi deve rinunciare al centrocampista Mele, squalificato, al suo posto pronto Acunzo. Prontissimo Silvio Merkaj, il bomber con la rete al Tolentino, è tornato in vetta alla classifica marcatori. Il centravanti è senza dubbio supportato al meglio da un collettivo che riesce sempre ad essere pericoloso e portare diversi uomini in zona gol. In casa granata sono servite due settimane per riposare e affinare la condizione, la squadra è pronta a dare battaglia in tutte le restanti gare di campionato, con l’obiettivo di provare a risalire la classifica, a partire dal derby. All’andata la gara terminò 1 a 1, uno dei tre punti in classifica dell’Agnonese è arrivato nel derby.