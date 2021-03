Bandiere a mezz’asta a Campobasso e Isernia per le vittime del Covid 19

Raccogliendo l’invito del presidente dell’Anci, Antonio Decaro, questa mattina anche dai balconi di Palazzo San Giorgio, l’Amministrazione comunale di Campobasso ha esposto la bandiera a mezz’asta, in memoria di tutte le vittime dell’epidemia da Covid19 e, come da programma, alle ore 11.00, in concomitanza con l’arrivo del presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, in quel di Bergamo, il sindaco Gravina è sceso, accompagnato dal presidente del Consiglio Comunale, Antonio Guglielmi e dal comandante della Polizia Locale, Luigi Greco, davanti alla residenza comunale per osservare un minuto di silenzio. Anche a Isernia il sindaco d’Apollonio ha osservato un minuto di silenzio insieme ai componenti della sua amministrazione con le bandiere di Palazzo San Francesco a mezz’asta. Intanto il Comitato “Verità e Dignità per le Vittime Covid-19” apprende con piacere e commozione l’approvazione del Decreto-legge che istituisce la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus e i componenti del comitato vogliono ricordare i 438 morti per Covid del Molise facendosi promotori di un momento di lutto collettivo anche nella nostra regione, dove con rammarico prendono atto che nessuna delle Istituzioni molisane finora aveva espresso pensieri in ricordo delle vittime, e solidarietà ai parenti, come se fosse normale ciò che è accaduto e che stiamo vivendo. Perdere i propri cari è sempre doloroso, ma perderli in un modo così assurdo e crudele lo è ancora di più. La solitudine dei nostri cari, nei momenti di dolore, di sconforto, di tristezza, nell’agonia, nella morte, ha rappresentato per noi del comitato la pena più grande. Siamo stati privati, noi parenti e loro vittime, del calore, del contatto, del conforto e dell’ultimo saluto.