Voleva vendere un generatore, denunciato per ricettazione

I Carabinieri di Cantalupo nl Sannio nel corso dei servizi giornalieri di controllo del territorio hanno individuato una persona, di origine campane, il quale si aggirava a bordo di un’autovettura con fare sospetto, fermandosi a parlare con i residenti. Sottoposto a controllo all’interno dell’auto veniva rinvenuto un generatore elettrico, di cui non sapeva giustificare la provenienza, che aveva cercato di vendere a persone del posto. L’apparecchiatura del valore di 500 euro circa è stata sequestrata e l’interessato segnalato alla Procura di Isernia per il reato di ricettazione. L’attenzione del Comando Compagnia Carabinieri di Isernia rimane alta e costante sull’intero territorio di competenza al fine di fornire una risposta concreta ed incisiva alle legittime aspettative di ordine e sicurezza pubblica dei cittadini e di contrasto verso i comportamenti illegali.

Comando Provinciale Carabinieri Isernia

Agnone: Positivo al Covid vìola la quarantena e va a fare la spesa; Denunciato dai Carabinieri.

I Carabinieri del Comando Compagnia di Agnone, al fine di esprimere una concreta tutela ai cittadini, soprattutto in ragione del delicato periodo, hanno ulteriormente intensificato i servizi di controllo su tutto il territorio di competenza. Attenti controlli vengono infatti garantiti dagli uomini in divisa con particolare attenzione sul rispetto delle misure atte a mitigare il fenomeno epidemico. Proprio in tale contesto, i Carabinieri hanno denunciato un uomo che, benché risultato positivo al Covid, si è recato al supermercato in barba ai provvedimenti di isolamento ed al rischio contagio. Più di venti, inoltre, sono le sanzioni amministrative contestate a chi, a vario titolo, non ha rispettato le misure imposte dalle autorità nazionali e locali per la “zona rossa”. L’impegno dei militari non si limita però ai soli servizi in prima linea per il contenimento del contagio. Infatti, i Carabinieri della Compagnia Altomolisana hanno denunciato un giovane sorpreso con svariati grammi di hashish e contestato circa quaranta violazioni al Codice della Strada.

Isernia, 17.3.2021.