Ultimi giorni per votare il concorso nazionale del programma Rai “Il Borgo dei Borghi”, candidata la città di Trivento. Il paese trignino è candidato al concorso nazionale “Il Borgo dei Borghi”, la nota trasmissione di Rai 3 del programma Kilimangiaro condotto da Camilla Raznovich. La troupe diretta da Enzo Sferra è stata a Trivento per le riprese nel mese di ottobre 2020, il video è andato in onda il 20 dicembre scorso. Come si vota: fino a domenica 21 marzo sarà possibile esprimere un voto al giorno sul sito www.rai.it/borgodeiborghi o su www.raiplay.it. Il voto è gratuito ma è necessario avere un account di accesso a Rai Play: chi è già in possesso di credenziali può effettuare direttamente il login sul sito e, dopo l’autenticazione, esprimere la propria preferenza di voto. Gli utenti non ancora registrati dovranno creare un account Rai Play indicando username, password ed indirizzo e-mail di riferimento. Ogni account può esprimere un solo voto, ma ogni account può votare tutti i giorni, non prima delle 24 ore dal voto precedente per tutto il periodo di votazione.