Peggioramento Terapie Intensive, 9 regioni oltre la soglia critica. Il Molise al al 43%

La percentuale media nazionale dell’occupazione dei posti letto Covid nei reparti di area non critica – cioè malattie infettive, pneumologia e medicina generale – è in costante salita negli ultimi giorni. Ma se da tempo è rimasta sempre sotto la soglia critica, fissata al 40%, ieri è salita di un punto percentuale rispetto al giorno precedente, per raggiungere proprio il valore critico del 40%. In particolare, sono 9 le Regioni che la superano: la situazione più critica è quella delle Marche che vede questi reparti occupati per ben il 63% da pazienti Covid (compromettendo dunque fortemente l’assistenza ordinaria), seguite da Emilia Romagna e Piemonte (54%), Lombardia (50%), Umbria (47%), Abruzzo (45%), Puglia (43%), Friuli Venezia Giulia (42%) e Molise (43%).