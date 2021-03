Covid: ancora 5 decessi, 83 nuovi positivi e 124 guariti. Tasso di positività al 14,6%

Sale il numero dei nuovi positivi in Molise. Sono 83 quelli riscontrati nelle ultime ore su 566 tamponi refertati (Quasi la metà rispetto a ieri, 16 marzo), con un tasso di positività che schizza al 14,6%. Altre 5 persone con il Covid sono decedute, come riportato nell’ultimo bollettino dell’Asrem: un uomo di 52 anni di Colle D’Anchise e una donna di 76 anni di Colletorto che erano in Terapia Intensiva al Neuromed, un 78enne di Agnone che era in Malattie Infettive al Cardarelli; ancora, una donna di 62 anni di San Martino in Pensilis, sempre nello stesso reparto e un uomo di 57 anni di Cercemaggiore che era invece ricoverato in Terapia Intensiva al Gemelli. Questi ultimi due decessi sono del 16 marzo. Sono 411 i morti per Covid dall’inizio della pandemia.

Degli 83 positivi, il numero più alto riguarda Campobasso e Jelsi, con 14 casi. Nel paese del Fortore dunque aumentano i contagi, come pure a Toro, con altri 9 positivi. 6 quelli di Termoli, 5 di Isernia, 4 di Venafro e Montaquila, poi, negli altri comuni interessati numeri inferiori.

Da registrare altri 6 ricoveri, tutti in Malattie Infettive al Cardarelli, un dimesso dal San Timoteo di Termoli e un trasferimento. Sono 124 intanto i nuovi guariti. I numeri più alti riguardano Termoli, con 16 persone che hanno sconfitto il virus e 10 di Campobasso e Ripalimosani.

Sono 107 le persone con Covid ospedalizzate. 74 sono al Cardarelli, di cui 9 in Rianimazione, 21 al San Timoteo di Termoli, 2 al Gemelli Molise e 10 al Neuromed, di cui 3 in Terapia Intensiva.

Gli attualmente positivi in Molise sono 1358.

Sono 40687 i vaccini somministrati, su un totale di 48295 dosi consegnate. L’84%.