Appello disperato per una donna in coma: “Serve un centro di pneumologia”

Un appello disperato per salvare la vita di Luisa, una donna molisana di 54 anni: è fondamentale trovare un centro di pneumologia che non c’è in Molise. La donna, affetta da fibrosi polmonare, ha assoluto bisogno di un trapianto. Ora è in coma farmacologico all’ospedale di Isernia, dove è stata trasferita dopo un intervento al Cardarelli di Campobasso.

La situazione è gravissima, la famiglia è molto preoccupata e bisogna fare presto.