“Tutta l’assise deve andare a casa. Mettiamo fine a questa legislatura”: così in Aula Andrea Greco, capogruppo del M5s, che ha annunciato la presentazione della mozione di sfiducia al presidente della Regione, Donato Toma. Il documento ha 11 firme, quelle dei 6 consiglieri 5 Stelle, i 2 del Pd e di 3 eletti del centrodestra: Filomena Calenda, Aida Romagnuolo e Michele Iorio. In aula, assente Toma, è intervenuto anche il consigliere Pd Facciolla che ha invitato il presidente della Regione a rassegnare le dimissioni visto che le firme al documento di sfiducia sono la maggioranza. La mozione, così come prevede lo statuto, non può essere votata prima di quindici giorni.