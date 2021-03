Numerose le sanzioni scattate nelle ultime ore a Isernia e nel resto della provincia nell’ambito dei controlli anti-covid.

Nel capoluogo, i carabinieri hanno fermato nel cuore della notte un’auto, ma il conducente si era messo alla guida ubriaco. Per questo è stato denunciato e sanzionato insieme ai passeggeri, per essere usciti di casa, violando il coprifuoco, in assenza di valide giustificazioni, Multa raddoppiata perché commessa utilizzando l’auto, per un importo di 800,00 euro ciascuno.

Analogo finale anche per due ragazze, che si erano appartate per bere e fumare, stando a stretto contatto tra loro e non indossando la mascherina di protezione. Entrambe sono state sanzionate.

A Rionero Sannitico i militari hanno invece multato il titolare di un esercizio pubblico che ha consentito la permanenza di un avventore all’interno del locale, il quale, anziché uscire, era intento a consumare tranquillamente una bevanda noncurante del divieto imposto venendo anch’egli sanzionato per la violazione riscontrata.

Il titolare dell’esercizio sarà segnalato alla Prefettura per l’eventuale adozione della sanzione accessoria della sospensione dell’attività commerciale.