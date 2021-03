Il Comune di Torella del Sannio mette a disposizione il Centro operativo comunale per prenotare le vaccinazioni anti-Covid. A farlo sapere è il primo cittadino Antonio Lombardi, il quale informa tutta la cittadinanza in merito alla disponibilità del Centro operativo comunale alle vaccinazioni, “chi per qualsiasi motivo non può autonomamente eseguire le prenotazioni per il vaccino – riferisce il sindaco Lombardi – può agevolarsi dell’ufficio Coc presso il Comune. Inoltre, mettiamo a disposizione anche i volontari del Servizio civile, sempre del Comune, per la prenotazione presso il domicilio di quei cittadini che sono impossibilitati a spostarsi. Infine – conclude Antonio Lombardi – diamo anche la disponibilità della nostra sala convegni “Don Antonio Cerrone” per le vaccinazioni, considerato anche che è adiacente alla Guardia medica”.