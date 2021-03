I dati Covid diffusi dall’Asrem. Aumenta il numero di tamponi processati in Molise, sono 1024 e di conseguenza anche quello dei nuovi positivi: 77. il numero più alto riguarda Jelsi, 9. Seguono Santa Croce di Magliano, con 8 casi, Isernia con 7, 6 di Campobasso e 5 di Termoli e Toro. Nel resto dei comuni interessati numeri inferiori. 4 le vittime: l’ex consigliere comunale di Campobasso Nicola Di Anna D’Anchise, di 68 anni e un ex vigile urbano del capoluogo di 71 anni, entrambi in Terapia Intensiva, una donna di Belmonte del Sannio di 87 anni e un 74enne di Sepino che erano ricoverati, invece, in Malattie infettive. Salgono a 406 le vittime da inizio pandemia. 10 i nuovi ricoveri, di cui 5 al San Timoteo e 5 in Infettivi a Campobasso. Nessun dimesso. 113 i guariti. Calano i ricoveri in rianimazione al Cardarelli: 9. Sono 74 le persone con Covid in cura al Cardarelli, 24 al San Timoteo, 3 al Gemelli Molise e 12 al Neuromed. Sono 113, in tutto, i positivi ospedalizzati nella nostra regione.