Il Consiglio comunale di Agnone tornerà a riunirsi il 20 marz0 prossimo alle ore 18. Visto l’elevato innalzamento della curva dei contagi da Covid-19 sul territorio, l’Assemblea discuterà a distanza in videoconferenza.

Molti i punti all’ordine del giorno: lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti, approvazione regolamento per la disciplina del canone patrimoniale, di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvazione regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi e benefici economici a enti pubblici e privati ai sensi dell’art.12 della Legge nr.241/1990, conferimento cittadinanza onoraria a Patrick George Zaki, ordine del giorno per destinazione ai Comuni dell’acconto del 10 per cento delle risorse del “Next Generation EU” e discussione sulla medicina sul territorio.

Chiudono il Consiglio le questioni relative alle problematiche e criticità Ospedale San Francesco Caracciolo, la campagna vaccinale anti-Covid e le interrogazioni.

La seduta sarà visibile sul canale YouTube del Comune di Agnone.