Campobasso, morto di covid ex consigliere comunale Di Anna D’Anchise

Stroncato dal covid dopo alcune settimane di ricovero in ospedale l’ex consigliere comunale di Campobasso Nicola Di Anna D’Anchise. Aveva 67 anni, persona molto conosciuta in città anche per il suo lungo impegno politico. Era stato nell’amministrazione di Palazzo San Giorgio nelle file della maggioranza di centrosinistra con il sindaco Giuseppe Di Fabio. “Profonda tristezza alimenta i ricordi. Eri un uomo speciale – così lo ricorda l’ex consigliere comunale e compagno di partito Lello Bucci -, ricco di ideali ormai introvabili. Sei andato via troppo presto”.