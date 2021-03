In alto Molise si apre la settimana del derby, domenica al Di Tella si giocherà Vastogirardi – Olympia Agnonese. I gialloblu reduci dal pareggio scoppiettante contro il Tolentino, hanno analizzato gli errori commessi nella gara di recupero. Bene la fase offensiva, da rivedere quella difensiva troppo morbida in occasione delle reti dei marchigiani. Sono ovviamente dettagli da considerare all’interno di una stagione da 9 in pagella per la squadra allenata da Prosperi. Il Vastogirardi occupa la quina posizione, con una lunghezza di ritardo dal Cynthialbalonga, rispetto ai laziali il team molisano ha giocato una gara in meno. Insomma, aria di altissima classifica per una società partita con l’obiettivo salvezza. Domenica occasione per tornare alla vittoria nel derby contro i granata, l’Agnonese dal canto suo venderà cara la pelle.

I granata hanno dimostrato nelle ultime uscite, vedi Giulianova e Castelnuovo Vomano, di essere di tutt’altra pasta rispetto a qualche giornata fa. Seppur non sono arrivati punti in classifica, l’Agnonese oggi è un avversario da prendere con le molle. La salvezza è una chimera, il terreno perso in classifica è quasi incolmabile, detto questo dagli ambienti agnonesi a più riprese, giustamente, la società e lo staff tecnico hanno assicurato battaglia sino alla fine del campionato. Domani non si giocherà il recupero contro il Porto Sant’Elpidio, a proposito già disposto il rinvio della sfida tra i marchigiani e il Rieti previsto domenica prossima, occasione dunque per allenarsi in settimana con la testa rivolta al derby del Di Tella.

Infine prosegue la serie positiva dell’Fc Matese. Il pareggio contro il Giulianova non è assolutamente un risultato negativo, al contrario gli abruzzesi sono tra i più forma nel girone F in questo momento, anche grazie a diverse operazioni di mercato. In casa Fc Matese, quello maturato sabato, è il 18 esimo punto maturato nelle ultime 8 gare. Dunque gli uomini di Urbano hanno lasciato solo 6 dei 24 punti a disposizione. Matese in campo domani nel recupero della 14 giornata, in trasferta, contro la Recanatese, a seguire i matesini ospiteranno il Campobasso, domenica prossima, al Ferrante.