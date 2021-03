Tre punti dovevano essere, e tre punti sono arrivati. Missione compiuta per il Campobasso che, con sofferenza, ha superato la Recanatese nel recupero di domenica e ha allungato le distanze in classifica dal Notaresco, ora a meno 4. Ci sono momenti della stagione dove le gambe non girano al meglio, la condizione non è delle migliori, manca brillantezza, ed in questi momenti la squadra è chiamata a maturare il massimo risultato, senza badare ad altro tipo di discorsi. Ebbene i lupi si sono compattati, hanno saputo soffrire e capitalizzare al massimo le tre reti messe a segno. Se escludiamo il derby contro l’Agnonese, una gara che ai fini statistici lascia il tempo che trova per evidenti differenze di classifica, nelle ultime 4 gare con Aprilia, Castelfidardo, Montegiorgio e Recanatese, il Campobasso ha realizzato 3 reti portando a casa 10 lunghezze. Sono questi i punti, che alla fine dell’anno, creano il divario con le altre squadre, quelli maturati nel momento di minor brillantezza, punti che ti mantengono vivo in attesa di tempi migliori. Bravi i rossoblu, bravissimi anzi, perché nel periodo di minor vena realizzativa, la difesa è venuta fuori alla grande. Non che prima non avesse fatto il suo, anzi, solo per sottolineare che nelle grandi squadre quando un reparto non gira al meglio, gli altri riescono a sopperire. Questo è successo al Campobasso, parliamo di difesa come fase difensiva di tutta la squadra, parliamo della corsa in più, del sacrificio, della concentrazione sulle palle inattive, insomma tutte componenti che hanno permesso di capitalizzare al massimo le tre reti segnate.

Inoltre il fattore Rossetti, per due volte, l’attaccante subentrato dalla panchina, precisamente con Aprilia e Recanatese, ha timbrato il cartellino. Due reti pesanti, di bellissima fattura, nei minuti finali della gara: una conclusione da fuori con i laziali, uno stacco perentorio sul primo palo contro i canarini. Se consideriamo, il gol annullato, ingiustamente, nei minuti finali a Montegiorgio, possiamo tranquillamente parlare di “Zona Rossetti” nei finali di gara. Due gol che valgono 6 punti, anzi anche qualcosa in più per il peso specifico ai fini della classifica. Riparte la settimana di allenamenti in vista dell’impegno di domenica prossima a Piedimonte Matese, da valutare Martino, Tenkorang, Vitali, Fruscella e Dalmazzi, che hanno accusato problematiche fisiche con la Recanatese.