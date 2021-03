Ci avviciniamo a grandi passi verso la ripresa dei tornei d’Eccellenza in tutta Italia. Ieri pomeriggio, in riferimento al prosieguo delle attività della stagione 2020-2021, per i campionati di Eccellenza maschile e femminile di calcio a 11 e i campionati maschili e femminili di Serie C-C1 di calcio a 5, la LND ha trasferito le Linee Guida ricevute dalla FIGC ai Comitati Regionali. Ebbene entro le ore 15 di domani, 17 marzo 2021, i comitati sono chiamati a comunicare, in via definitiva, alla LND i format dei suddetti campionati e i relativi calendari delle gare in programma per chiudere la stagione.

Come dicevamo la FIGC ha stabilito alcune linee guida che mirano a mettere ordine in un quadro molto diversificato, con l’obiettivo di non mortificare la competitività dei campionati regionali e creare il giusto bilanciamento su tutto il territorio nazionale. Questi i principi:

tenuto conto della non obbligatorietà, non è prevista alcuna sanzione per chi non riprende l’attività, ad eccezione dell’esclusione dalla graduatoria per i ripescaggi per la sola stagione sportiva 2020/2021; (aggiungiamo noi, nessuna sanzione vero, ma il pagamento della quota d’iscrizione alla stagione 2020/2021 va versato regolarmente); deve essere previsto un numero minino di squadre per ogni girone (è ammessa la facoltà di poterli organizzare con altri Comitati Regionali) che garantisca l’auspicato equilibrio tra promozioni in Serie D e retrocessioni in Eccellenza; (aggiungiamo noi, un criterio che lascia ampio spazio decisionale alla LND in merito ai meccanismi di promozione in serie D, proprio in virtù dell’equilibrio suddetto); saranno previste specifiche tutele sul tesseramento per le calciatrici e i calciatori.

In seguito a questi provvedimenti si è subito attivato il comitato molisano presieduto dal Presidente Piero Di Cristinzi. Ebbene la Lnd Molise, ha inoltrato una mail a tutte le 16 società del torneo d’Eccellenza, dove si richiede, in modo tassativo entro le ore 12.00 di domani, mercoledì 17 marzo, di comunicare la partecipazione o la non partecipazione alla ripresa del torneo. A seguire, sempre mercoledì, il consiglio direttivo della FIGC Molise si riunirà per definire le modalità di ripresa del campionato di Eccellenza. All’ordine del giorno la compilazione del nuovo calendario, ricordiamo che si ripartirà dalla settima giornata e si disputerà solo il girone di andata. Il nuovo format prevede la partecipazione delle prime otto in classifica, al termine del girone d’andata, ai play-off, senza alcuna retrocessione. Infine, sospensione definitiva della Coppa Italia, la manifestazione tricolore non proseguirà e dunque per la stagione 2020/2021 non sarà assegnata. Al termine del Consiglio direttivo, la Figc Molise comunicherà alla Lnd, entro le 17.00 il nuovo torneo d’Eccellenza. Questo l’iter da seguire, giornata importantissima per tutte le realtà sportive del massimo campionato regionale chiamate a decidere in modo definitivo sul ritorno o meno in campo.