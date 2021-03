Virus, le nuove restrizioni del Comune di Isernia

Nuove restrizioni imposte dal comune di Isernia in aggiunta a quelle dettate dalle ordinanze della Regione e del Ministero dell Salute che ha firmato nuove ordinanze di individuazione delle zone pandemiche. Una di tali ordinanze riguarda la Regione Molise, per la quale è stata confermata la Zona Rossa per ulteriori 15 giorni a decorrere da lunedì 15 marzo. Inoltre il Consiglio dei Ministri ha stabilito ulteriori misure di maggiore intensità rispetto a quelle già in vigore, per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021.

«Pertanto a Isernia – come conferma l’assessore Kniahynicki – didattica a distanza fino a lunedì 29 marzo».

«Vengono prorogate anche tutte le altre precedenti limitazioni riguardanti le Zone Rosse – ha aggiunto il sindaco d’Apollonio –, come ad esempio le attività sportive, e resteranno chiusi i servizi alla persona, come parrucchieri, barbieri e centri estetici. Chiusi anche i mercati, salvo che per la vendita di soli generi alimentari. Restano aperte solo farmacie e parafarmacie, nonché edicole e tabaccherie».

Il sindaco d’Apollonio inoltre ha firmato una nuova ordinanza con cui chiuderà al pubblico, fino al 21 marzo, la Villa comunale, il Parco della rimembranza, la Piazzetta dei giovani ricercatori e tutte le aree gioco, compresi i campetti da basket, calcetto e similari.

Con la stessa ordinanza, d’Apollonio ha inoltre raccomandato l’osservanza delle regole anti pandemiche per lo svolgimento dell’attività motoria e dell’attività sportiva individuale all’aperto; nonché di tutte le altre disposizioni vigenti per la prevenzione dei contagi, e in particolare l’utilizzo dei dispositivi di protezione personale (mascherine), il frequente lavaggio delle mani e il distanziamento sociale.