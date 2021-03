47 second read

Vinchiaturo – Il sindaco Valente mette a disposizione il palasport comunale per i vaccini

Il sindaco di Vinchiaturo ha scritto alla Direzione Generale della Asrem e alla Protezione Civile regionale per favorire una più rapida e capillare organizzazione ed esecuzione del piano vaccinale, mettendo a disposizione il palasport comunale.

“ Con tale disponibilità si vuole offrire la massima collaborazione del Comune di Vinchiaturo affinché, anche in Molise, si possa dare un determinante impulso alla tanto attesa campagna vaccinale per le nostre comunità ”, ha dichiarato il sindaco.