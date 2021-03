Venafro, Commemorazione per le vittime del 15 marzo 1944

Si è tenuta questa mattina la cerimonia di commemorazione per le 73 vittime civili causate dal bombardamento del 15 marzo del 1944.

La tradizionale cerimonia, in ragione delle vigenti disposizioni anti-Covid, non ha avuto luogo ma comunque è stata deposta una corona di alloro presso il monumento ai caduti in piazza Vittorio Veneto. Presenti alla cerimonia il sindaco di Venafro Alfredo Ricci e le autorità civili e militari.

I bombardieri di truppe alleate Usa sganciarono il loro micidiale carico di bombe dando origine ad una tragedia immane. Il tutto avvenne perché il centro venafrano fu scambiato per la città ciociara di Cassino, luogo in cui erano diretti i bombardieri per stanare la resistenza nazista che si pensava asserragliata nell’Abbazia di Montecassino. A perdere la vita 73 civili tra cui 35 venafrani e oltre 200 soldati alleati.

“Fa parte della storia della nostra comunità – ha commentato il Sindaco Ricci – attorno alla quale si sono fondati tanti valori di condivisione della sofferenza ma anche valori da cui ripartire, non dimentichiamo che la distruzione legata ai fatti del 15 marzo è stato il punto di partenza per la rinascita della nostra comunità. Quest’anno l’evento è un po’ particolare. La pandemia e con essa la zona rossa, ci ha costretto ad una manifestazione in forma statica. E’ un segnale di ripartenza che abbiamo voluto dare in quanto lo scorso anno in pieno lockdown non ci fu neanche questa deposizione. Vuole essere un messaggio ai nostri concittadini di non perdere quei valori fondanti della nostra comunità in questo momento di emergenza e cercare di conservarli in quanto fanno parte della nostra storia e fondano la nostra comunità.”