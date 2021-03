Unimol, restano chiuse al pubblico tutte le sedi universitarie fino al 29 marzo

In seguito alla proroga della zona rossa, per il periodo 15 – 29 marzo, restano chiuse al pubblico di tutte le sedi universitarie molisane.

Pertanto, da oggi a lunedì 29 marzo, aule, sale studio, biblioteche e spazi comuni delle sedi universitarie non saranno fruibili per studenti, specializzandi, dottorandi, assegnisti, borsisti, collaboratori universitari e utenza esterna.

Continuerà ad essere assicurata la fruibilità dei servizi agli studenti e all’utenza esterna in modalità a distanza. Le segreterie didattiche e gli sportelli informativi e di front office dei vari servizi rimarranno aperti e funzionali telematicamente e telefonicamente, garantendo il proseguimento delle varie attività. Per contingenti ragioni, in via del tutto eccezionale, sarà consentita la prosecuzione in presenza delle attività laboratoriali e di quelle in piccolissimi gruppi, ove ritenuto necessario dal Responsabile scientifico o dal Presidente del Corso di Studio, previa autorizzazione del Direttore di Dipartimento, nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19.

Nella seduta del Senato Accademico del prossimo 24 marzo saranno stabilite le modalità organizzative e di svolgimento delle attività per le successive settimane.