Termoli: concluso primo screening, 13 positivi su 2.043 test. Si ripete nel prossimo week end

Si sono concluse a Termoli le prime cinque giornate di screening volute dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Roberti. I test si sono svolti in modalità drive-through nella sede della Misericordia di Termoli in via Biferno, in collaborazione con gli infermieri volontari dell’associazione Cives: su 2.043 tamponi rapidi effettuati, 13 sono risultati positivi e come spiegato dalla dottoressa Elda Della Fazia, direttore sanitario della Misericordia si tratta di cluster familiari.

Nel prossimo week end si concluderà la fase di screening per verificare l’andamento del Covid in città. Nella giornata di sabato toccherà ai gruppi 8 e 9, domenica ai gruppi 10, 11 e 12. Per tutti coloro che si sono registrati, è necessario scaricare e stampare il nuovo modulo pubblicato sulla home page del sito internet del Comune di Termoli. Per il momento le adesioni sono chiuse in quanto il sistema ha già registrato il numero massimo di prenotazioni, ma a breve sarà organizzata una seconda fase che consentirà ad altre quattromila persone di aderire allo screening epidemiologico.