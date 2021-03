Filignano e il progetto parco della Pietra: le considerazioni del Consigliere Di Meo

In merito all’ esternazione del Sindaco protempore del Comune di Filignano Cocozza sul presunto fallimento del progetto “ Parco della Pietra “ , presentato dall’allora consigliere delegato al Turismo ed attualmente consigliere di minoranza Di Meo Daniele , arrivano le considerazioni del Consigliere Di Meo:

“Tale progetto , teso alla iscrizione del nostro Comune nel registro dei paesaggi rurali presso il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, è stato sollecitato da me e redatto , gratuitamente, da un professionista esperto di tutela del territorio e dell’Ambiente ; Tale iscrizione avrebbe potuto portare lustro al Comune , caratterizzandolo per la notevole presenza di muri a secco , di ricoveri per pastori, di edicole votive che connotano il paesaggio di Filignano ; Questo riconoscimento avrebbe potuto garantire l’accesso ad altri finanziamenti o occasioni di valorizzazione turistica del territorio e delle sue peculiarità ; L’eventuale rigetto della istanza non rappresenta una “ sonora bocciatura “ o un “ fallimento del Consigliere Di Meo “ , come asserisce il Sindaco, ma una possibile riproposizione con le raccomandazioni del Ministero.”

“Con l’accento e la sottolineatura fatta dal Sindaco di Filignano , e con gli aggettivi usati, si è voluto ridicolizzare un tentativo, fatto in buona fede e con grande impegno e spirito di servizio, da chi, evidentemente ha , con le sue iniziative e molteplici attività , messo in ombra l’inoperosità della attuale Amministrazione comunale “.