Covid, quattro vittime in poche ore. La più giovane aveva 51 anni

Quattro vittime in poche ore legate al Covid. E’ ancora il basso Molise l’area più colpita, con tre decessi: a Palata l’intera comunità è in lutto per la morte di una maestra della scuola dell’infanzia di soli 51 anni. Era ricoverata in Terapia intensiva del Cardarelli. Sempre al Cardarelli, nel reparto di terapia intensiva, è deceduta una donna 82enne di Santa Croce di Magliano,mentre aveva 81 anni l’altra vittima del Covid. Si tratta di una donna di San Giuliano di Puglia, deceduta in casa. Infine, è deceduto al Neuromed l’ex sindaco di Filignano, Enzo Mancini. Aveva 85 anni.