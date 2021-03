Covid, il contagio rallenta. E’ ancora Termoli il centro del Molise più colpito dal virus

56 second read

E’ sempre Termoli il centro più colpito in Molise dal Covid. E’ quanto emerso dal monitoraggio settimanale dell’Asrem. Gli attualmente positivi nella città adriatica, dati aggiornati al 14 marzo, sono 202 positivi, mentre la scorsa settimana. Segue Campobasso con 156, mentre sono in aumento i casi ad Isernia, dove i positivi sono 133 mentre sono 103 gli attualmente positivi ad Agnone. La curva del contagio, tuttavia, sembra cominciare a flettere, seppure lentamente. Indispensabile, dunque continuare a rispettare le regole, in attesa di una accelerazione della campagna vaccinale.