Covid, ieri un morto e 17 nuovi contagiati. Tasso di positività al 10,5

Nelle ultime 24 ore in Molise si sono registrati un decesso (un anziano di Termoli), 400 in totale dall’inizio dell’emergenza, 17 nuovi casi di positivita’, in diminuzione rispetto a sabato (52), a fronte di soli 162 tamponi refertati, l’altro ieri 828, 54 guariti, 10 ricoveri. Il tasso di positività risale al 10,5 per cento. Il totale degli attualmente positivi in regione e’ 1.551, 73 i ricoverati nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Cardarelli, 3 in piu’ rispetto alle 24 ore precedenti, 12 in terapia intensiva (+2), 21 i ricoverati nell’Area grigia dell’ospedale San Timoteo di Termoli (+2), 3 quelli in terapia intensiva al Gemelli Molise (invariato), nessuno in sub intensiva, 5 in terapia intensiva al Neuromed di Pozzilli (invariato), 7 in sub intensiva (invariato). Gli asintomatici a domicilio sono 1.402, 3.365 il totale dei soggetti in isolamento, 4.182 le visite domiciliari attualmente effettuate dalle Unita’ speciali di continuita’ assistenziale.