La settimana appena terminata ha confermato il trend positivo di decrescita di contagi da Covid-19 ad Agnone. Dopo il picco di positivi raggiunti nelle scorse settimane, le restrizioni stanno mostrando i loro frutti portando ad un lento abbassamento della curva epidemiologica.

Il Sindaco di Agnone Daniele Saia si è mostrato in video nelle scorse ore proprio per fare il punto sulla situazione agnonese: “Questa settimana il numero di guariti da Covid-19 è pari a 20 e il numero totale di positivi sul territorio è 108“.

Il primo cittadino ha anche commentato la situazione di affaticamento degli altri ospedali regionali, proponendo il San Francesco Caracciolo come ospedale da adibire alla cura di malattie acute: “Visto il numero elevato di accessi di pazienti affetti da Coronavirus negli altri ospedali regionali e in ottica di un dialogo propositivo con Asrem, ci auguriamo che il San Francesco Caracciolo possa essere adibito ad ospedale Covid free per il trattamento di pazienti con acuzie“.

Nella cittadina altomolisana, inoltre, è proseguita la campagna vaccinale con il richiamo per le seconde dosi del vaccino Pfizer e la somministrazione della prima dose a tutti i dializzati del territorio.