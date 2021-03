Partito Democratico: anche dal Molise sì unanime a Enrico Letta segretario

di Giovanni Di Tota

Quattro su quattro, più quello del segretario del partito. Il sostegno del Molise a Enrico Letta è stato unanime. Dai componenti locali dell’assemblea nazionale del Pd la svolta del Nazzareno è stata salutata con un’adesione al neo segretario definita convinta.

L’ex deputata di Termoli, Laura Venittelli, Bibiana Chierchia, già vice sindaco di Campobasso, l’ex assessore regionale Carlo Veneziale, candidato presidente del centro sinistra alle scorse regionali, Luciano Sposato segretario della federazione provinciale di Isernia hanno votato Enrico Letta successore di Zingaretti alla guida del partito. Componente di diritto dell’organismo nazionale anche il segretario regionale del Pd, Vittorino Facciolla, anch’egli ha espresso fiducia all’ex premier.

Un sostegno che arriva da lontano, anche quello della consigliera regionale Micaela Fanelli che ha ricordato le diverse riunioni nazionali in cui ha manifestato il suo gradimento a Letta.

Stop alle liti tra le correnti, ha detto nel suo intervento il nuovo leader dei Dem che ieri ha ribadito al sua intenzione di ripartire dalla base e dalle sezioni, proprio come ha fatto visitando a sorpresa quella del Testaccio.

Un risultato schiacciante, quello ottenuto dall’ex presidente del consiglio che si propone di allargare il campo del centro sinistra per tentare di riconquistare elettori e posizioni. Un lavoro che ha come primo ostacolo quello di creare un ticket con il movimento cinque stelle, visto che ora sul terreno gli aspiranti a palazzo Chigi, in quel campo, saranno due: Letta e Conte. Ma una delle doti principali del neo segretario è proprio quello della tessitura e della mediazione.

Altro scenario si profila in Molise, dove i rapporti con i cinque stelle sono ancora da costruire e il terreno del centrosinistra tutto da ripopolare. Alle prossime regionali, il Pd riparte dal peggior risultato di sempre, con soli due consiglieri eletti, eredità di un renzismo che era già ai titoli di coda.

Ora tutti i neo lettiani avranno il compito di ricostruire, anche a livello locale, la casa comune dei progressisti e dei democratici.