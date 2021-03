Share on Twitter

Il perdurare della pandemia da Covid-19 sta mettendo in grave difficoltà molte attività economiche, commerciali e artigianali che ogni giorno si trovano a far fronte alle misure restrittive imposte per contenere la diffusione del virus.

Molti esercenti hanno visto un grosso calo dei loro profitti negli ultimi mesi e, per tal motivo, il Comune di Agnone ha ritenuto opportuno garantire contributi economici alle attività del paese, come riportato dalla nota rilasciata dal Municipio:

“Il Comune di Agnone informa che è stato pubblicato un bando pubblico per contributi a sostegno delle attività economiche, commerciali e artigianali del nostro paese.

Il Comune ha indetto tale bando con la consapevolezza del valore sociale ed economico del tessuto imprenditoriale presente nel territorio ed in considerazione della crisi determinata dall’emergenza sanitaria Covid-19. L’obiettivo dell’iniziativa è di fornire una tempestiva risposta alle imprese con problemi di liquidità correlati alle misure anti-epidemia. L’importo dei fondi messi a disposizione con il presente bando è pari a € 73.988.“

I contributi sono disponibili per le attività che abbiano riscontrato un calo del fatturato e che non superino un volume di affari superiore a 500.000 euro nel periodo d’imposta dell’anno 2019. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato al 3 aprile 2021.