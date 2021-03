Udienze affollate, Messere chiede l’intervento dei ministri Cartabia e Speranza

Così come aveva fatto a novembre, anche nei giorni scorsi, il penalista Arturo Messere ha chiesto al presidente del tribunale di Campobasso il rinvio di un’udienza che avrebbe visto la partecipazione di numerosi testimoni e quindi il reale rischio assembramenti. Dal tribunale è arrivato il no. L’udienza si è svolta e in aula le persone non erano poche. “All’infuori dei pannelli di plexiglass – scrive Messere – installati a protezione dello scranno dove siede il tribunale, mancano per le postazioni dei difensori, dei testimoni e dei pm, i presidi di sicurezza anticontagio”.

Il diritto alla salute – ha detto ancora Messere – nella scala del valore giuridico dei diritti è preminente.

Il penalista ha scritto ai ministri della giustizia e della salute, Marta Cartabia e Roberto Speranza chiedendo che si assumano i provvedimenti che si ritengano più opportuni per la tutela della salute.