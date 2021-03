Si è positivizzato in ospedale a Termoli, muore al Cardarelli: è un 77enne

Share on Twitter

Share on Facebook

Quando è stato ricoverato era negativo al Covid ed è entrato in ospedale per altre ragioni. Ora un 77enne di Termoli non c’è più e la vicenda merita attenzione.

E’ arrivato al San Timoteo, circa 15 giorni fa, per un trauma cranico, sia il primo che il secondo tampone sono risultati negativi. Dopo una decina di giorni, al terzo tampone, Donato Pilla, appuntato scelto della polizia, in pensione da qualche anno, è risultato positivo. Lui rientra in quel cluster di positivizzati nel reparto di Medicina.

Ma la situazione è peggiorata. E’ stato trasferito al Cardarelli dopo è stato ricoverato per sei giorni. Ieri il suo cuore si è fermato per sempre. Una storia tristissima per una persona tanto stimata e devota alla famiglia e al lavoro. E proprio la famiglia vorrà vederci chiaro.