Dieci minuti in famiglia, parte la video-rubrica del Centro di aiuto alla famiglia di Termoli

Al via da domenica 14 marzo 2021 la proposta sperimentale di formazione voluta dal Centro di aiuto alla famiglia “Amoris Laetitia” ideata in collaborazione con il Centro internazionale studi famiglia di Milano CISF. Ospite delle prime puntate dedicate alle relazioni familiari e all’utilizzo delle nuove tecnologie il dott. Francesco Belletti, direttore del Cisf.

Si intitola “Dieci minuti in famiglia” la rubrica video sperimentale ideata dal Centro di aiuto alla famiglia “Amoris Laetitia” di Termoli in collaborazione con il Cisf, il Centro internazionale studi famiglia di Milano. L’obiettivo della proposta si inserisce nelle molteplici attività del Centro (opera-segno della Diocesi di Termoli-Larino sostenuta e incoraggiata dal vescovo, mons. Gianfranco De Luca) dedicate a un pubblico ampio e variegato per promuovere e valorizzare i percorsi formativi avviati sul territorio. “Amoris Laetitia”, nato nel 2018, si presenta non solo come un consultorio familiare ma estende le attività a 360 gradi in tutti gli ambiti della sfera familiare sostenendo la relazione all’interno e all’esterno delle famiglie e sulla singola per sona puntando anche sull’alleanza educativa con le scuole e su progetti che mirano a costruire capitale sociale per la famiglia.

IL CISF La proposta della rubrica si inserisce nelle attività dell’area formazione, come un desiderio di informare e approfondire tematiche di grande attualità con il contributo di esperti del settore con una lunga e significativa esperienza. In questo senso il Cisf, una realtà consolidata a livello nazionale e non solo, rappresenta un punto di riferimento. Fondato nel 1974 da don Giuseppe Zilli, storico direttore di Famiglia Cristiana, promuove la cultura della famiglia nel segno dei valori tramandati ed insieme nella prospettiva dei mutati scenari della società contemporanea. Il centro pubblica con cadenza biennale un Rapporto sulla Famiglia. Il primo degli esperti del Cisf sarà il dott. Francesco Belletti, attuale direttore del Centro.

FRANCESCO BELLETTI Nato nel 1957, sposato con Gabriella, vive e lavora a Milano con tre figli. Laureato in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Milano nel 1983, ha lavorato per oltre 15 anni come consulente e ricercatore libero professionista per enti pubblici e privati no profit su tematiche sociali. Dal 1992 al 2005 è stato docente di varie materie presso nel corso di laurea in Servizio sociale della Univeristà Cattolica di Milano. Dal 1990 collabora al Cisf (Centro internazionale studi famiglia) di Milano, dapprima come vice-direttore e dal 2000 come direttore (carica che ricopre attualmente). Dal 2009 al 2015 è stato Presi dente nazionale del Forum delle associazioni familiari.

LA RUBRICA La rubrica, pensata nel format della video-intervista e con una struttura semplice e lineare, affronterà varie dimensioni delle dinamiche familiari, con particolare attenzione all’uso delle nuove tecnologie. In dieci minuti, appunto, si cercherà di offrire, ogni volta un approfondimento tematico per stimolare la riflessione e la costruzione di una cultura sulla famiglia. Moderatore delle video-interviste, per questi primi appuntamenti è il dott. Fabrizio Michele Occhionero, responsabile della Comunicazione della diocesi di Termoli-Larino. Mentre l’introduzione di ciascun appuntamento è curata da una famiglia o dagli operatori del Centro.

DIFFUSIONE A 360 GRADI: I video, con cadenza periodica, saranno diffusi su varie piattaforme: la pagina Facebook, Instagram e You Tube del Centro di aiuto alla famiglia e i canali del Cisf e della Diocesi di Termoli- Larino, si potranno seguire in TV (digitale terrestre) su Misericordia Televisione (canale 604 in Molise e 636 in Abruzzo).

