La diffusione del Covid-19 in Alto Molise continua a preoccupare i cittadini. Nelle scorse settimane, il Sindaco di Agnone Daniele Saia e la Sindaca di Belmonte del Sannio Anita Di Primio avevano emanato delle ordinanze restrittive per limitare le possibilità di trasmissione del virus, ancora prima dell’entrata in vigore della zona rossa in Molise.

I due sindaci, con nuove ordinanze, hanno deciso di prorogare nuovamente queste misure severe fino al 21 marzo prossimo. Nonostante il lento abbassamento della curva dei contagi, i due primi cittadini hanno scelto la via della cautela per evitare una nuova bomba epidemiologica.

Con le ordinanze, nei due centri altomolisani restano sospese le lezioni in presenza, non è consentito l’asporto per bar e ristoranti e sono vietate tutte le attività mercatali.