Covid, 2 nuovi decessi. Oggi 52 positivi e 68 guariti

Due donne di 78 e 81 anni sono decedute, la prima nell’area grigia del pronto soccorso di Termoli, era di Guglionesi, di Santa croce di Magliano la seconda era ricoverata nel reparto di malattie infettive del Cardarelli.

Nell’ultimo bollettino sono emersi 52 nuovi casi a Campobasso e Isernia, 7 e a Termoli 6 i numeri più alti. E’ sceso al 6,2 per cento il rapporto tra contagiati e tamponi processati, 828. Ma questo dato nell eultime settimane ha auvto l’effetto montagne russe.

Più attendibile l’incide rt che in Molise resta al di sopra del valore di sicurezza. Scende anche il numero delle persone ricoverate, altre tre nel reparto degli infettivi del Cardarelli.

La situazione dell’ospedale regionale, tuttavia, resta sempre al limite. Sono 70 i pazienti ricoverati nella struttura di Tappino, dove però, i posti di terapia intensiva rientrano nel range di tolleranza. Ora sono 10 quelli occupati.

Proprio questo scenario ha indotto il presidente Toma a richiedere al governo un altro periodo di zona rossa per tutta la regione, nonostante i dati fossero in lieve miglioramento e avrebbero consentito lo spostamento in fascia arancione.

Sono 68 i guariti. Ma ora i riflettori restano puntati su due centri in particolare: Toro e Jelsi, qui le persone contagiate appartengono a un cluster particolare, che coinvolge anche le scuole e gli alunni più piccoli.