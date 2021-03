Calcio, Serie D, lupi in campo domani, obiettivo: tre punti

Occasione da sfruttare al massimo domani per i lupi nel recupero contro la Recanatese. A Selvapiana si scende in campo per la gara valida per l’undicesima giornata di campionato. Per i rossoblu l’occasione è propizia per allungare le distanze dal Notaresco, gli abruzzesi, al secondo posto, accusano una lunghezza dal Campobasso con una gara in più. Siamo senza dubbio nel vivo della stagione, i punti valgono doppio e ogni gara va giocata come se fosse una finale. In Molise arriva una Recanatese che non sta attraversando un momento positivo, i canarini ancora non riescono a dare la sterzata decisiva alla stagione, anche dopo il cambio di allenatore. Pagliari ha ereditato una squadra colpita, dal punto di vista mentale, da un avvio di stagione da dimenticare, il lavoro di Giampaolo, ex allenatore, non ha portato i risultati sperati. Il Campobasso deve approfittare di questo momento difficile degli avversari e maturare tre punti importantissimi per il prosieguo della stagione. La rabbia di Montegiorgio, va riversata sul campo di casa con la giusta cattiveria senza strafare.

Mister Cudini ha lavorato al meglio con i suoi in settimana, il tecnico deve rinunciare agli squalificati Fabbriani e Bontà ed agli infortunati Piga, per lui stagione finita, e Brenci. Raccichini tra i pali, in difesa spazio a Martino nel ruolo di terzino destro, Menna e Dalmazzi i centrali, con Vanzan sulla sinistra. In mediana Ladu direttore d’orchestra, Candellori e Tenkorang mezz’ali. In attacco da valutare il ruolo di prima punta. Rossetti dovrebbe aver superato Cogliati nel ballottaggio per una maglia dal titolare, poi Vitali ad occupare la casella del 2002 nel ruolo di ala destra, a sinistra intoccabile Vittorio Esposito. La rosa a disposizione del tecnico marchigiano ha offerto sempre ampie garanzie, anche nei momenti in cui sono mancati i titolari. Per vincere i campionati c’è bisogno dell’apporto di tutti, proprio in queste situazioni il gruppo rossoblu ha dimostrato di avere dei valori importanti. La risposta è attesa domani, un solo obiettivo, vincere senza se e senza ma, con l’auspicio di poter assistere ad una direzione arbitrale non penalizzante come accaduto domenica scorsa. Campobasso – Recanatese sarà diretta dal signor Vincenzo D’Ambrosio Giordano della sezione di Collegno.