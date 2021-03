Borghi in Festival, accordo di partenariato tra le amministrazioni comunali di Trivento e Agnone. Borghi in Festival è un programma intersettoriale che promuove la cultura per favorire il benessere e migliorare la qualità della vita degli abitanti di comuni con popolazione residente fino a 5mila abitanti, ovvero fino a 10 mila abitanti, che abbiano individuato il centro storico quale zona territoriale omogenea (Zto). L’esecutivo guidato da Pasquale Corallo, con delibera ha concesso al Comune di Agnone Ente capofila un accordo di partenariato. Il programma rientra nelle azioni messe in atto dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo come raccordo tra i piani strategici definiti dall’Amministrazione centrale e le realtà regionali italiane, al fine di pianificare programmi per promuovere la rigenerazione urbana e incrementare il turismo.