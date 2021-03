Viadotti sul Liscione e Lotto zero tra interventi programmati da Governo, Occhionero: “Finalmente data attenzione al Molise”

177 milioni di euro. A tanto ammonta il costo per adeguare, mettere in sicurezza e garantire la manutenzione straordinaria dei Viadotti Molise 1 e Molise 2 sul Liscione. 150 milioni, invece, per completare l’itinerario in variante della “Isernia – Castel di Sangro”. Sono le due opere finanziate in Molise, ha comunicato la parlamentare di Italia Viva Giuseppina Occhionero, per migliorare la rete Viaria e riguardano la Bifernina e la Statale 17 dell’Appennino Abruzzese e AppuloSannitico. Lotto 0 di collegamento tra Bivio di Pesche e il Lotto 1 della Isernia-Castel di Sangro.

Nel primo caso, tra gli interventi previsti c’è il consolidamento delle solette e dei cordoli e l’impermeabilizzazione degli impalcati

Nel secondo caso invece riguardano circa 5 km e mezzo di tracciato su cui realizzare 3 svincoli di collegamento da Isernia Nord, università e Miranda .

I lavori sul Liscione sono affidati al Commissario Vincenzo Marzi mentre quelli sul lotto zero di Isernia- Pesche ad Antonio Marasco.

“Finalmente è stata data al Molise l’attenzione che merita finanziando e nominando i commissari per realizzare questi lavori- ha dichiarato l’onorevole Giuseppina Occhionero, che ha rivendicato l’interesse e l’impegno suo e del suo partito per far inserire questi interventi tra quelli programmati dal nuovo Governo. “Una boccata d’ossigeno verso un settore che in Molise soffre ritardi annosi ai quali si inizia a porre finalmente rimedio” ha concluso la Occhionero.