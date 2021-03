Mortalità Covid, nell’ultima settimana in Molise il dato più alto d’Italia

Nell’ultima settimana, la mortalità Covid, ovvero il numero dei decessi rispetto alla popolazione, in Italia è salita al 3,04%, in aumento rispetto alla scorsa settimana, quando era pari a 2,68%. E il dato piu’ elevato si registra in Molise con il valore di 8,32%, seguito dall’Abruzzo al 7,19%. E’ quanto emerge dall’ultima puntata dell’Instant Report Covid-19, una iniziativa dell’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell’Universita’ Cattolica (Altems). Il Molise e’ in cima anche alla triste classifica della letalita’, ovvero il rapporto dei decessi rispetto ai positivi al Sars-Cov-2: nell’ultima settimana ha registrato l’11,66 per 1.000 casi, a fronte di un livello nazionale pari al 3,26 per 1.000, anche in questo caso, in aumento rispetto alla scorsa settimana analizzata.