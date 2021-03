Meteo: sabato mite, domenica tempestosa

Dopo un sabato in gran parte soleggiato e anche mite, domenica le cose cambieranno. Una perturbazione dal Nord Europa si addosserà dapprima sulle Alpi per poi entrare in Italia a partire dal Friuli Venezia Giulia e puntare rapidamente il Centro-Sud. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che sin dalle prime ore del giorno nevicate diffuse interesseranno i confini alpini fino in valle mentre i primi rovesci o temporali cominceranno a interessare la Venezia Giulia e l’alta Toscana. Sarà nel corso del pomeriggio che il fronte perturbato darà i suoi maggiori effetti puntando verso il Centro Italia e portando rovesci sparsi e temporali su Marche, Abruzzo, Umbria, zone interne di Toscana, Lazio per poi raggiungere entro sera Molise, Gargano e quindi la Campania. In questo contesto la neve scenderà sugli Appennini sopra i 1000 metri o localmente anche sotto questa quota, specie la sera. Ma non è finita qui. Se da una parte il tempo sarà perturbato, dall’altra sarà il vento a farla da padrone. Nel corso del pomeriggio il Maestrale soffierà via via più forte su tutti i bacini centro-meridionali con raffiche fino a 80 km/h, mentre sarà moderato al Nord (fino a 30-40km/h sulla Pianura Padana centrale e occidentale). Per il vento forte prestare attenzione anche a tutti i rilievi italiani dove le raffiche, incanalandosi nelle valli, potrebbero raggiungere punte di 100 km/h.