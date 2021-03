Isernia, Emilio Izzo presenta la nuova manifestazione in programma il 16 marzo

Cacciamo i consiglieri regionali, questo lo scopo della nuova iniziativa lanciata dal comitato di protesta capeggiato da Emilio Izzo.

Conferenza stampa questa mattina a Isernia per presentare il nuovo appuntamento di martedi prossimo 16 marzo a Campobasso davanti al consiglio regionale alle ore 10.00.

“I cittadini dell’intero Molise – ha commentato Emilio izzo – mossi da sentimenti di rivalsa nei confronti dell’intero consiglio regionale per le assurde e colpevoli decisioni prese in tema di sanità pubblica e di pandemia, spontaneamente hanno dato vita a un raggruppamento di persone che, con l’ausilio del web, tende a mandare a casa coloro che, a giudizio popolare, si sono resi responsabili di azioni deplorevoli, quali, ad esempio, la non realizzazione di un centro Covid che di fatto ha contribuito a far aumentare in maniera esponenziale le morti da Coronavirus in regione. Ma come si diceva, i motivi sono molteplici e gli stessi saranno resi noti durante la conferenza di domani”.

“Corre l’obbligo ricordare che, l’iniziativa che ormai conta centinaia di adesioni, non aveva necessità di essere presentata ulteriormente, ma, l’episodio di teppismo mosso dalla casta che ormai vede a rischio la propria poltrona dorata, nella serata di ieri, attraverso mercenari della prima e dell’ultima ora, ha violentemente rimosso lo striscione che avevamo apposto sulla ringhiera della villa comunale per informare la cittadinanza!”