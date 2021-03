In Molise l’indice Rt scende a 1,07: i numeri consentono di passare all’arancione, ma resteremo in rosso

In Molise l’indice rt scende a 1,07 (la scorsa settimana era il più alto d’Italia a 1,66). Secondo il ministero della salute i numeri della nostra regione consentono il passaggio da rosso ad arancione, ma il presidente della Regione Toma potrebbe ha chiesto al ministero stesso di restare anche la prossima settimana in rosso. Nelle prossime ore arriveranno le decisioni ufficiali.

Queste le anticipazioni sui colori. Le province autonome di Bolzano e Trento, la Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto Toscana e Marche. Sono queste – secondo quanto si apprende – le regioni che complessivamente saranno rosse, tra quelle che gia’ lo sono e quelle che dovrebbero diventarlo in base al peggioramento degli indicatori. Sono invece 8 quelle che sono o dovrebbero diventare arancioni: Abruzzo, Calabria, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria, VDA. La Sardegna dovrebbe rimanere bianca

Questo invece il quadro nazionale per quanto riguarda l’indice di contagio. Sedici Regioni hanno un Rt puntuale maggiore di uno. Tra Di queste, otto (Campania, Piemonte, FVG, Emilia-Romagna, Basilicata, Lombardia, Lazio, Veneto) hanno un Rt con il limite inferiore superiore a 1,25, compatibile con uno scenario di tipo 3. Quattro Regioni hanno un Rt nel limite mite inferiore compatibile con uno scenario di tipo 2. Le altre Regioni hanno un Rt compatibile con uno scenario di tipo uno. Rt puntuale settimanale sotto 1 in Calabria, PA Bolzano, Sardegna e Umbria). La Sicilia si ferma a 1. Invece il valore piu’ alto e’ in Basilicata con un Rt di 1.53 e in Campania con 1.5. Il Friuli Venezia Giulia registra un Rt di 1.39, l’Emilia Romagna 1.34, il Piemonte 1.41, il Lazio 1.31 e la Lombardia a 1.3. Nello scorso monitoraggio le regioni con Rt sopra 1 erano 10. Ecco il quadro regione per regione degli Rt puntuali come indicato nella bozza dell’ultimo monitoraggio Iss-ministero della Salute (dati al 10 marzo 2021 relativi alla settimana 1-7 marzo): REGIONE RT PUNTUALE (calcolato al 24/2) Abruzzo 1.05 Basilicata 1.53 Calabria 0.83 Campania 1.5 E-R 1.34 FVG 1.39 Lazio 1.31 Liguria 1.13 Lombardia 1.3 Marche 1.08 Molise 1.07 Piemonte 1.41 PA Bolzano 0.61 PA Trento 1.04 Puglia 1.23 Sardegna 0.89 Sicilia 1 Toscana 1.23 Umbria 0.82 Valle d’Aosta 1.4 Veneto 1.28