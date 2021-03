Campobasso – Pronto il centro vaccinale alla Cittadella dell’economia. Ultimati i lavori

I lavori alla Cittadella dell’economia sono stati ultimati, previsti e realizzati dall’amministrazione comunale di Campobasso.l a struttura ospiterà il nuovo centro vaccinale della città che dovrebbe essere operativo già a partire dalla prossima settimana. ” Ci siamo fatti carico di lavori sia all’interno della struttura della Cittadella, dove abbiamo provveduto soprattutto a migliorare ambienti e servizi igienici essenziali, ma anche a potenziare la rete di connessione internet, sia all’esterno, lavorando alla messa in sicurezza della viabilità circostante l’intera zona, con interventi riguardanti la segnaletica orizzontale e verticale e altri accorgimenti utili a regolare i flussi d’ingresso e di uscita dall’area della Cittadella. Grazie alla Sea e ai suoi operai, abbiamo potuto provvedere anche ad un’approfondita opera di pulizia generale dell’esterno – ha dichiarato il sindaco Gravina – Inoltre, in accordo con l’Asrem, l’amministrazione comunale di Campobasso, metterà a disposizione ogni giorno 4 persone del servizio civile, per provvedere all’assistenza e alle attività di accompagnamento dei cittadini all’interno della struttura di vaccinazione. La situazione contingente a livello nazionale rende ancora più urgente la spinta sull’estensione rapida della campagna vaccinale sull’intero territorio regionale. Il centro di vaccinazione che partirà a Campobasso ritengo che, in questo senso, proprio per la sua centralità, possa essere di aiuto alle strategie operative che l’Azienda Sanitaria regionale e la Regione Molise dovranno mettere in campo”, ha concluso il sindaco.