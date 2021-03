Calcio a 5, Serie A2, Cln Cus Molise in campo domani contro i Buldog Lucrezia

Nel campionato di A2 il Cln Cus Molise riceve i Buldog Lucrezia. Alla palestra Sturzo, la squadra di Sanginario cerca un successo chiave in ottica play off. Il periodo è senza dubbio negativo, gli infortuni, in particolare, hanno condizionato il cammino dei cussini. Detto questo, la strada tracciata resta di altissimo livello. L’obiettivo salvezza non è mai stato in dubbio, la squadra è in piena lotta play off ed è arrivata la ciliegina sulla torta della final eight di Coppa Italia, da giocare a metà aprile. La flessione era assolutamente preventivabile e fisiologica, certo l’assenza di Barrichello per quasi due mesi ha giocato un ruolo decisivo. L’asso brasiliano è tornato in campo sabato scorso a Cassano, ancora non al massimo della forma, l’auspicio è che domani il classe 95 possa tornare ad essere decisivo.

Il successo manca da un mese, 3 a 0 al Castelfidardo, in classifica i cussini sono quarti a pari punti con la Tombesi Ortona, con più 3 proprio sui Buldog Lucrezia. Ecco perché l’incontro di domani è assolutamente decisivo per l’obiettivo play off. Mancano solo 3 gare di campionato più il recupero con il Giovinazzo. A tal proposito la Divisione Calcio a 5 ha modificato il calendario, per permettere la disputa di diversi recuperi le ultime due giornate di campionato sono slittate al 10 ed al 24 aprile. Dunque, si gioca domani, poi si torna in campo il 10 aprile, ovviamente recuperi esclusi. Il Cus Molise giocherà, infatti, martedì 30 marzo, in casa contro il Giovinazzo, un gara prevista da calendario, addirittura, nel girone d’andata. Questo il nuovo programma stilato, la sfida al Lucrezia è decisiva per mantenere la posizione play off, con sole 4 gare rimaste da giocare. Mister Sanginario recupera Turek, dopo la convocazione in nazionale, senza dubbio una notizia positiva in questo momento decisivo.