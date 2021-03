Calcio a 5, in A1 stasera derby tra A&S e Colormnax. In serie B la Chaminade in campo a Torremaggiore I rossoblu di Cavaliere ripartono dopo la sconfitta di misura maturata nel derby con il Venafro

4 su 4 nelle qualificazioni a Euro 2022 per l’Italfutsal, con la vittoria sul Belgio la nazionale italiana di calcio a 5 ha staccato il pass per la kermesse olandese. Con il successo ottenuto martedì, gli Azzurri si qualificano aritmeticamente per Euro 2022 ora certi di chiudere al primo posto il girone che oltre al Belgio comprende Montenegro e Finlandia.

Dopo il turno di sosta per la nazionale, riparte il campionato di A1. Chiamata al riscatto l’Acqua e Sapone che questa sera, in anticipo, riceve la Colormax Pescara, nel derby cittadino. Il passo falso dell’ultimo turno, pareggio in casa del fanalino di coda Genova, è costato alla squadra di Scarpitti il primo posto in classifica a discapito del Pesaro. Il derby è sempre il derby e racchiude diverse difficoltà, va detto altresì che il divario tra i due roster è enorme, ben 32 punti di differenza in classifica. L’Acqua e Sapone non può permettersi un ulteriore passo falso. Anche perché la capolista Pesaro sarà impegnata domani in casa del Sandro Abate Avellino, un match senza dubbio complicato in casa della quarta forza del torneo. Derby anche per la Feldi Eboli contro il Real San Giuseppe, per la squadra di Umberto Caruso è l’occasione propizia per blindare i play off.

Nel campionato di serie B, in campo la Chaminade domani in trasferta a Torremaggiore. Peccato per la sconfitta nel derby contro lo Sporting Venafro, maturata martedì per i rossoblu di Cavaliere. La Chaminade ha dimostrato carattere, voglia di lottare su ogni pallone e determinazione nel voler raggiungere l’obiettivo della salvezza, altresì, manca esperienza. Nella fase decisiva del derby, sul 2 a 2, due tiri liberi a favore e la superiorità numerica di un uomo non sfruttata al meglio, poi il colpo del KO con la rete decisiva del bianconero Diez a due minuti dalla fine. Lo spirito dei giovanissimi rossoblu è davvero invidiabile e sulla base del sacrificio si può raggiungere la salvezza. La classifica ora è complicata, meno 5 dallo Sporting Venafro e dal Barletta, un distacco non semplice da colmare. Ci sono ancora diverse gare di campionato, 5 da giocare, più il recupero previsto martedì prossimo in casa del Sammichele. L’ultimo posto in classifica non vuol dire retrocessione diretta, bensì play out da giocare contro un’avversaria di un altro girone. Fermo restando che ancora non ci sono notizie sulla ripresa dei tornei regionali di calcio a 5, una condizione che potrebbe prevedere anche un blocco delle retrocessioni. Parliamo di eventualità, l’obiettivo dei rossoblu è provare a ad espugnare il campo del Torremaggiore domani, per ottenere quel successo che manca dalla prima di campionato. Serve un’iniezione di fiducia alla squadra anche in ottica play out.