Tutti insieme per fermare la Sclerosi Multipla, Trivento risponde alla raccolta fondi dell’Aism. Quest’anno, in occasione della Festa della Donna, l’Associazione italiana sclerosi multipla ha lanciato l’iniziativa “Le erbe aromatiche di Aism”. Il cestino di erbe aromatiche ha riscosso una larga adesione dei donatori, nonostante le restrizioni dovute alla pandemia, “purtroppo ancora non è stato possibile tornare nelle piazze per via del rischio contagio – riferisce Gino Donatelli, referente territoriale Aism – nonostante ciò, ho ricevuto numerose richieste di adesione, ben oltre le disponibilità. Voglio ringraziare tutti – conclude Donatelli – perché anche in questa occasione l’adesione è stata molto larga e questo fa ben sperare per la ricerca e per il futuro di tante persone”. La missione di Aism è volta ad un risultato fondamentale: le persone con SM e le loro famiglie abbiano il diritto ad avere una buona qualità di vita e una piena integrazione e inclusione sociale” è il credo da cui prende forma la visione di “un mondo libero dalla sclerosi multipla”.