Seconda giornata di screening a Termoli, 286 tamponi negativi e un solo caso “dubbio”

Per quanto riguarda lo screening gratuito organizzato dall’amministrazione comunale di Termoli per monitorare l’incidenza da Covid-19 in città, nella seconda giornata di oggi sono stati processati 287 tamponi antigenici. 286 negativi, solo un caso è stato definito “dubbio”.

Lo screening proseguirà anche nella giornata di domani e fino a domenica.

Gli altri gruppi saranno sottoposti a tampone nelle prossime settimane.